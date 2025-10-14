El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 10 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa, que ha sido alta durante la noche, comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más confortable a medida que el día progresa.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de entre 10 y 13 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un ligero alivio en la sensación térmica, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 22 grados alrededor de las 3 de la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas. Sin embargo, al caer la noche, la niebla podría regresar, especialmente después de las 8 de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente.

En resumen, hoy será un día de contrastes en Vilanova de Arousa, comenzando con niebla y finalizando con un tiempo más despejado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza de la localidad. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar las horas de sol antes de que la niebla regrese por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.