El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 8 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del suroeste, con velocidades que rondarán los 9 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura se estabilizará en torno a los 23 grados , lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 56% hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de precipitaciones, combinada con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad, hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades recreativas en la costa o en los parques de la ciudad.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la noche. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, pero no se espera que sea tan densa como la de la mañana. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el final de un día que, a pesar de comenzar con niebla, se transformará en una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la belleza de Vilagarcía de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.