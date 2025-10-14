El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en torno a los 15 grados durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 11 de la mañana, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, la dirección del viento y su velocidad no deberían causar inconvenientes significativos para las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 6 de la tarde y bajando a 19 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el final de un día que, a pesar de la caída de las temperaturas, se espera que sea agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.