El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una descripción de "despejado" predominante en los periodos de la mañana y la tarde. Solo en las horas de la noche, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con condiciones de "poco nuboso" a partir de las 18:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera que a medida que avance el día, el termómetro suba hasta alcanzar un máximo de 25 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día. Esta variación térmica sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 45% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, aunque la disminución de la humedad hará que las temperaturas se sientan más agradables a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.