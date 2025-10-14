El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla y bruma que afectará gran parte de la mañana. Desde las primeras horas, la visibilidad se verá reducida, especialmente en las zonas costeras y en áreas de mayor humedad. Se espera que esta situación persista hasta el mediodía, cuando las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente.

A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la mañana, con 16 grados, mientras que por la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 23 grados, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 59% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas más cálidas del día. Los vientos serán suaves, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Vigo disfruten de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 17 grados, y la niebla podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar atentos a la visibilidad reducida al conducir o caminar por las calles de la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada de contrastes, comenzando con niebla y bruma, pero con la promesa de un tiempo más despejado y cálido a medida que avanza el día. Es un momento ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.