El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 14°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 41% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:46, y el ocaso será a las 19:53, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Valga.

En resumen, el tiempo de hoy en Valga se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovechemos este día favorable para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.