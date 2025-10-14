El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% en horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un máximo de 27 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:54. Las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.