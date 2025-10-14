El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.

A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, las nubes que aparecerán serán de tipo alto y poco densas, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:54.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, sin la incomodidad de un exceso de humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noroeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento será más ligero, lo que permitirá disfrutar de la calidez sin la sensación de frío que a veces puede acompañar a las brisas. A partir de la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, pero seguirá siendo suave, lo que no afectará las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los paisajes de la zona en todo su esplendor.

En resumen, Tomiño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.