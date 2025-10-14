El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 49% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 19:54, momento en el cual el cielo podría comenzar a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que estas afecten significativamente la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.