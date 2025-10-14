El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Silleda disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 17 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con valores que rondarán el 71% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento suave será un complemento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los ciudadanos.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Hacia la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán apreciar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.