El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que cubrirá la localidad durante las primeras horas de la mañana. La visibilidad se verá reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 75% al 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunas ocasiones. Sin embargo, el tiempo se mantendrá seco, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. A medida que avance la tarde, el viento aumentará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría aportar una agradable frescura al ambiente. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste y suroeste, lo que es típico en esta época del año en la costa gallega.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la playa o en el entorno natural de Sanxenxo. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones por los senderos cercanos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día de contrastes, comenzando con niebla y culminando en un ambiente soleado y agradable, perfecto para disfrutar de la belleza de Sanxenxo en otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.