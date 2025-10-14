El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 17 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 40% durante las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las direcciones del viento cambiarán a lo largo del día, predominando del norte y noroeste en las horas centrales, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 22 km/h hacia las 17:00 horas, pero en general, se espera que el viento no sea un factor perturbador.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:53 horas. La temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles agradables, lo que hará que la velada sea placentera. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.