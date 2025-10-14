El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 27 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominante del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será suave y no se espera que cause inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay expectativas de lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:54. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se perfila como uno de esos días ideales de otoño, donde el sol brillará y las temperaturas serán agradables, permitiendo disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.