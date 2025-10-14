El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con episodios de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se prevé que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 60%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h, lo que aportará un ligero frescor a la atmósfera.
Al caer la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. Hacia el anochecer, la temperatura se situará en torno a los 19 grados , y la humedad comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando el 76% hacia la noche. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, especialmente en las áreas más húmedas.
Los amaneceres y atardeceres en Ribadumia serán especialmente hermosos hoy, con el orto a las 08:46 y el ocaso a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila y agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
