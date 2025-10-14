El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con episodios de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se prevé que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 60%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h, lo que aportará un ligero frescor a la atmósfera.

Al caer la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. Hacia el anochecer, la temperatura se situará en torno a los 19 grados , y la humedad comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando el 76% hacia la noche. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, especialmente en las áreas más húmedas.

Los amaneceres y atardeceres en Ribadumia serán especialmente hermosos hoy, con el orto a las 08:46 y el ocaso a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila y agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.