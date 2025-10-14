El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que lo convierte en un momento ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 19 km/h, especialmente en las horas de la tarde, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar incómodas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no afectarán significativamente la luminosidad del día, manteniendo un ambiente mayormente soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 17 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el final de un día que promete ser agradable y tranquilo. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Redondela se prepara para disfrutar de un día perfecto, ideal para salir y aprovechar al máximo el entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.