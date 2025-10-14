El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 15°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14°C durante la mañana. La sensación térmica será cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 24°C. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o disfrutar de un café en alguna de las terrazas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 57% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, evitando la sensación de bochorno que a veces acompaña a días soleados. No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo cambiante.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, que proviene del suroeste, aportará una sensación refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y apacible.

El orto se producirá a las 08:45, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:54, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Pontevedra, con un tiempo ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.