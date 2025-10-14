El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h por la tarde, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable estar atentos a las ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un tiempo que favorecerá el disfrute de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.