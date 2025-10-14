El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados centígrados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de la tarde, lo que podría suavizar la luz del sol sin afectar significativamente la calidez del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, pero a medida que el día avance y las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 67% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 24 km/h desde el oeste. Este viento, aunque no será muy fuerte, aportará una agradable frescura al ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.