El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 58% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Estas condiciones de viento son favorables y no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. La dirección del viento también contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 15% solo en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:53, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son favorables, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.