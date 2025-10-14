El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 57% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea cómodo para los residentes y visitantes de Poio.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que será un momento perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para explorar la belleza de la región y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.