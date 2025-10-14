El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 17 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% a primera hora y disminuyendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, con ráfagas más intensas en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Pazos de Borbén pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde, con un 5% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipa que esto se traduzca en precipitaciones significativas.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Los habitantes de Pazos de Borbén pueden aprovechar esta jornada para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.