El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se espera que la niebla persista hasta alrededor de las 10:00 horas, cuando comenzará a dar paso a la bruma, que se mantendrá durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , comenzando con un fresco de 18 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia el final del día. La sensación térmica será moderada, pero la humedad relativa, que se situará entre el 52% y el 78%, podría hacer que se sienta un poco más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la humedad, se prevé que alcance su punto máximo en las primeras horas de la mañana, con un 78% a las 08:00 horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, lo que podría ayudar a que la bruma se disipe hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00 horas, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave será un alivio en comparación con la humedad, pero no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar inconvenientes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Oia tomen precauciones debido a la niebla matutina, que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que el día avance, la bruma ofrecerá un ambiente más suave, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la niebla regrese por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.