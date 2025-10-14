El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un ambiente placentero. A medida que avance la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero no se prevén condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del sureste y sur, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento ligero será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, es un buen momento para planificar excursiones, paseos o simplemente disfrutar de un día en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de O Rosal disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:55. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado que se presentará tras la puesta del sol. En resumen, un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en O Rosal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.