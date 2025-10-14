El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 15°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave proveniente del este, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 17°C al caer el sol, que se producirá a las 19:54. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. La brisa del este y la baja probabilidad de precipitaciones contribuirán a un ambiente cómodo y placentero, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.