El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 91%.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados hasta el mediodía, y la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 12 del mediodía, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. La humedad relativa también disminuirá, llegando a un 76% hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento en la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque algo nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas debido a la niebla.

En resumen, O Grove experimentará un día caracterizado por la niebla matutina, seguido de un cielo nublado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La ausencia de precipitaciones y el aumento gradual de la temperatura en la tarde permitirán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas significativas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones en la carretera durante la mañana y que aprovechen las horas de la tarde para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.