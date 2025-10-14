El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la mañana. Se espera que esta situación se mantenga hasta aproximadamente las 10:00 horas, cuando la niebla comenzará a disiparse, dando paso a una bruma más ligera.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 84% en horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas suaves, contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, donde el viento del oeste alcanzará hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Nigrán podrán disfrutar de un día mayormente seco, aunque la bruma podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

Es importante que los conductores y peatones tengan precaución durante las primeras horas del día debido a la niebla, que puede reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más despejado y cálido hacia la tarde. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la bruma puede regresar en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.