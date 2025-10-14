El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Este clima cálido y soleado es ideal para actividades al aire libre, así que los residentes pueden aprovechar para salir a caminar, hacer deporte o disfrutar de un picnic en los parques locales.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 16:00 horas y bajando a 22 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h, predominando las direcciones del norte y noreste. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando una agradable brisa que hará que la temperatura se sienta más fresca.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:54 horas, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 17 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Mos disfruten de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.