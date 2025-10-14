El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 25 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 82% en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá en el cuadrante suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:53. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados , y una humedad que se mantendrá en torno al 60%.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable tanto durante el día como en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.