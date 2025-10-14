El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 19°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este a velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente relajarse en el jardín.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 23°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:53. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 17°C, lo que hará que sea un momento agradable para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.
En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del este contribuirán a un ambiente placentero, perfecto para aprovechar al máximo este hermoso día de otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
