El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, se espera la llegada de bruma y niebla, que persistirán hasta las 9 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y zonas costeras.
A medida que avance la mañana, la bruma y la niebla irán disminuyendo, dando paso a un cielo con nubes altas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 23 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 64% hacia la tarde.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A partir de las 4 de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de un día seco y soleado. La visibilidad mejorará notablemente después de las 9 de la mañana, lo que facilitará el desplazamiento y las actividades al aire libre.
Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un ambiente tranquilo y sereno. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 17 grados , con una humedad que aumentará ligeramente, alcanzando un 86% hacia la medianoche. Este clima agradable y sin precipitaciones es ideal para disfrutar de una velada al aire libre, ya sea en familia o con amigos.
En resumen, el día en Moaña se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
