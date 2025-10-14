El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con niebla y bruma, lo que podría reducir la visibilidad, especialmente en las áreas más bajas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se aclare, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 23 grados. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 86%, lo que puede contribuir a la sensación de frescor en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas más cálidas, proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Meis pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el sol y el ambiente fresco de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.