El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. La mañana comenzará con niebla en las primeras horas, especialmente alrededor de las 00:00 a 01:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas se mantendrán agradables durante todo el día, comenzando en torno a los 16 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se espera que el tiempo sea mayormente estable y sin precipitaciones. La humedad relativa será alta en la mañana, alcanzando hasta un 88%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, predominando de dirección oeste. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Meaño, con un tiempo agradable y sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.