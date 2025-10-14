El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 13:00 horas, donde se prevé que llegue a los 23 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que rondarán los 3 a 4 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 78% por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades deportivas.

El viento, aunque ligero, será un factor a tener en cuenta. Se espera que sople principalmente desde el este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:54 horas. Las temperaturas continuarán descendiendo, llegando a los 16 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.