El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 44% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Este calor moderado, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 19:51, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo podría presentar algunas nubes altas, aunque sin afectar la claridad general. La noche se prevé fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.