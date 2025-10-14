El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la isla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. A partir de las 9 de la mañana, se prevé que las condiciones mejoren ligeramente, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran medida, con intervalos de sol y algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, llegando a los 21 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se espera que baje al 65%. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo se cubra de nuevo con niebla a partir de las 9 de la noche, similar a las condiciones de la mañana.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa disfruten de un día mayormente seco, aunque con la precaución de la niebla en las primeras y últimas horas. En resumen, hoy será un día variado en A Illa de Arousa, con niebla matutina, un agradable clima templado durante la tarde y un regreso a la niebla por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.