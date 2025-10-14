El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas por la presencia de niebla y bruma en la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular y peatonal. Este fenómeno se mantendrá hasta el mediodía, cuando se espera que la bruma comience a aparecer, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 81% en las horas más húmedas. Esta alta humedad, combinada con la niebla y la bruma, contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero ayudará a dispersar un poco la niebla, pero no se anticipa que elimine completamente la bruma.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, aunque la niebla y la bruma pueden ser incómodas, no habrá necesidad de preocuparse por el mal tiempo en términos de lluvias. Sin embargo, es aconsejable que los conductores mantengan precaución en las carreteras debido a la visibilidad reducida.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con niebla y bruma, temperaturas agradables y un viento ligero del norte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse y que disfruten de las temperaturas suaves que ofrece este día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.