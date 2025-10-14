El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 75% en las horas de la tarde.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, llegando a los 23 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. Sin embargo, estas nubes no afectarán significativamente la luminosidad ni la calidez del ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este y del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de Gondomar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Gondomar realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los paseantes como a aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:55, momento en el cual el cielo se irá oscureciendo, pero aún se podrán apreciar algunas nubes altas que añadirán un toque de belleza al atardecer.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.