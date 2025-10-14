El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 90% a las 09:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 18:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas y bajando gradualmente hasta los 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.