El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 19:53, marcando el final de un día soleado.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un paseo por la localidad. La combinación de sol, temperaturas moderadas y un viento suave promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.