El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 43% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento podría ser más fuerte en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a un mínimo de 18 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los amantes de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las condiciones más invernales en las próximas semanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.