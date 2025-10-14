El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 16 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 50% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a unos agradables 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.