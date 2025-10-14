El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 24 grados a las 15:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y bajando a un 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar hacia la noche, alcanzando un 63% a última hora del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Durante las primeras horas de la mañana, se registrarán rachas de hasta 9 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad es muy baja, con un 5%. Esto sugiere que, aunque el cielo podría nublarse un poco, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para actividades al aire libre.

Los amaneceres en A Cañiza son especialmente hermosos en esta época del año, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 08:44. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena disfrutar. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvia.

