El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 79%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a la bruma, especialmente entre las 7:00 y las 11:00 AM. Durante este tiempo, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. La bruma, aunque menos densa que la niebla, puede seguir afectando la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. Se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 1:00 y las 3:00 PM. El cielo se despejará en gran medida, permitiendo que el sol brille con más intensidad, lo que será un alivio después de las horas de niebla. La humedad relativa comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

Por la tarde, el viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, lo que ayudará a dispersar cualquier resto de bruma y a refrescar el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 19 grados hacia las 6:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

Durante la noche, se espera que las temperaturas caigan a alrededor de 16 grados, con la posibilidad de que la niebla regrese en las horas más tardías. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado después de las primeras horas de niebla, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.