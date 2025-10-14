El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 79%, lo que acentuará la sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a la bruma, especialmente entre las 7:00 y las 11:00 AM. Durante este tiempo, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. La bruma, aunque menos densa que la niebla, puede seguir afectando la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.
A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. Se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 1:00 y las 3:00 PM. El cielo se despejará en gran medida, permitiendo que el sol brille con más intensidad, lo que será un alivio después de las horas de niebla. La humedad relativa comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.
Por la tarde, el viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, lo que ayudará a dispersar cualquier resto de bruma y a refrescar el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 19 grados hacia las 6:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.
Durante la noche, se espera que las temperaturas caigan a alrededor de 16 grados, con la posibilidad de que la niebla regrese en las horas más tardías. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado después de las primeras horas de niebla, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
