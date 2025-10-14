El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida y temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. La humedad también experimentará una ligera disminución, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 86%.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. Se prevé un cielo despejado entre las 16:00 y las 19:00 horas, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 21 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 65%. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, con rachas que alcanzarán los 21 km/h desde el oeste.

Sin embargo, al caer la noche, la niebla regresará a Cambados, cubriendo nuevamente la localidad. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados a las 20:00 horas. La humedad aumentará de nuevo, alcanzando un 84% hacia el final del día. Las rachas de viento se mantendrán suaves, con velocidades de entre 5 y 8 km/h, lo que no generará incomodidad.

En resumen, el día de hoy en Cambados se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables en la tarde, antes de que la niebla regrese por la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas debido a la visibilidad reducida y que aprovechen la tarde para disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.