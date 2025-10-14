El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados desde la madrugada hasta la mañana, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados en las primeras horas del día, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 26 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la nubosidad, aunque las nubes altas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, provenientes del suroeste. Este viento fresco será un alivio ante el calor del mediodía, especialmente para quienes se encuentren en actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades programadas.

La tarde se presentará con cielos mayormente despejados, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados al caer el sol, que se producirá a las 19:53 horas. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada, disfrutando de la belleza natural de la región bajo un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.