El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo que alternará entre bruma y nubes altas, con predominancia de condiciones poco nubosas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, que podría persistir hasta el amanecer. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacerse más evidentes, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado de una sensación de calidez moderada, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la bruma matutina.

La humedad relativa se situará en niveles altos, comenzando en un 67% y alcanzando hasta un 87% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, lo que mejorará la sensación térmica en las horas centrales de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando de dirección este y sureste. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la calidez del día. Este viento suave será un aliado para quienes planeen salir a disfrutar de la costa o realizar actividades al aire libre.

No se esperan lluvias a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y apacible. Con un ocaso previsto para las 19:54, la jornada se cerrará con un cielo que, aunque nublado, ofrecerá un espectáculo visual digno de contemplar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.