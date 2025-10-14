El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 80% y bajando gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un máximo de 25 grados . Este aumento de temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitación, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles manejables.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia aseguran que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. Es un buen momento para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.