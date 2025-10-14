El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que dominará el cielo con un estado de cielo clasificado como "81n". Esto significa que los conductores deben extremar las precauciones al desplazarse, ya que la visibilidad puede ser muy limitada.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con bruma en las horas intermedias del día. Entre las 11 y las 13 horas, se espera que la bruma, clasificada como "82", se mantenga, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 17 grados , alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 15 grados en las primeras horas y máximas de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 65% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 84% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 16 km/h desde el oeste durante la tarde. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y noreste en las primeras horas, y cambiando a oeste en la tarde. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la calidad del aire a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, ya que las temperaturas pueden sentirse más cálidas debido a la humedad.

En resumen, el día en Baiona se presentará con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas suaves y un viento moderado, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.