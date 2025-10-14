El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre de 2025, As Neves se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con una humedad relativa del 66%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y gran parte de la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones meteorológicas sugieren que es poco probable que se materialicen.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto proporcionará una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría traer consigo un ligero descenso en la temperatura al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:53, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21 grados. La humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando un 67% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el día en As Neves se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las actividades diarias. La combinación de temperaturas cálidas y una brisa suave hará que el día sea ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.