El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

Hoy, 12 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas, antes de ir en aumento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y descendiendo gradualmente hasta un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pasear por la playa o realizar actividades deportivas.

Con el orto a las 08:44 y el ocaso a las 19:57, los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima favorable también puede incentivar a los locales a organizar eventos al aire libre, aprovechando la belleza del entorno natural en esta época del año. En resumen, el 12 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre en Vilanova de Arousa, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.